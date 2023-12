Von Hufeisen bis Schweinderln: Niederösterreicher geben bis zu 10 Euro für Glücksbringer aus

Glücksschwein. Kleeblatt. Rauchfangkehrer und Hufeisen. Für den bevorstehenden Jahreswechsel warten die niederösterreichischen Marktfahrer wieder mit einem breiten Sortiment auf. „Wir bieten eine große Auswahl an Glücksbringern. An unseren Ständen finden die Kunden die passenden Mitbringsel für Familie und Freunde“, weiß Gerhard Lackstätter, Obmann des Markthandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Glücksbringer aus verschiedenen Materialien führen Ranking an

Ganz klar an der Spitze des Rankings stehen die klassischen Glücksbringer, wie Glücksschwein, Kleeblatt, Rauchfangkehrer und Hufeisen aus diversen Materialien. „Die Glücksbringer aus Glas, Holz oder Porzellan erfreuen auch nach dem Jahreswechsel. Glücksbringer aus Schokolade und Marzipan sehen nicht nur nett aus, sondern schmecken zudem auch noch gut. Aber auch Glücksbringer aus Plüsch oder mit Tiermotiven aus unterschiedlichen Materialien liegen im Trend. Durchschnittlich geben Kunden für Glücksbringer zwischen 2 und 10 Euro aus“, erklärt Lackstätter.

Figuren-Gießen hat lange Tradition

Aber auch für den Brauch des Figuren-Gießens finden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an den zahlreichen Silvesterständen das passende Equipment. „Das Bleigießen ist nach wie vor ein beliebter Brauch“, weiß der Obmann und ergänzt: „Als Alternative dazu kommt auch das Wachsgießen immer mehr in Mode, in jeder Altersklasse. Alles, was man für diese Tradition braucht, gibt es, ebenso wie alles andere für einen glücklichen Start ins neue Jahr, an unseren Ständen.“

Foto-Download

© Gerald Lechner Previous Next

© Gerald Lechner Gerhard Lackstätter, Obmann der NÖ Marktfahrer