Strahlende Zukunft: ein Blick hinter die Kulissen eines führenden Photovoltaikunternehmens

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller traf die Geschäftsführer von Greenlemon, Andreas Krems und Johannes Schwertner, zum Gespräch über Photovoltaik und Energiewende. Das Brunner Unternehmen bietet schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen für Gewerbebetriebe, Logistikanbieter, Mehrparteienhäuser und Einfamilienhäuser. „Die zunehmende Klimaerwärmung sowie die weltpolitische Lage und der dadurch verursachte Preisanstieg bei Strom und Gas führen zu einem außergewöhnlich starken Interesse an Photovoltaiklösungen. Die Kapazitäten der Anbieter und damit auch unsere sind leider beschränkt. Aus Effizienzgründen wollen wir uns daher auf größere Anlagen konzentrieren – diese Vorgehensweise ist auch im Kampf gegen die Klimaerwärmung der effektivere Ansatz“, so die beiden Geschäftsführer unisono. „Die Erfahrung zeigt, dass für Gewerbetreibende v.a. die Kosteneinsparung, Nachhaltigkeit und die Unabhängigkeit von Preisschwankungen zentrale Beweggründe für die Investition in PV-Anlagen sind“, so Lautermüller.

© Greenlemon GmbH V.l.: Geschäftsführer Andreas Krems, Andrea Lautermüller und Geschäftsführer Johannes Schwertner