Gründer des Monats: Manuel Hofer

Eine schnelle, therapeutische Versorgung ohne lange Wartezeiten – das ist die Vision von Manuel Hofer und seinem Team. Der Sportphysiotherapeut leitet das Institut „Physio 4.0“ in St. Pölten, das sich über 315 m² erstreckt und mit hochmoderner Ausstattung überzeugt.

Neben vier Einzeltherapieräumen bietet Physio 4.0 einen Trainingsbereich auf 150 m², welcher mit neuesten technischen Trainingsgeräten ausgestattet ist. Sieben Physiotherapeut:innen bieten neben klassischer Physiotherapie auch Prävention, Rehabilitation, Sportphysiotherapie und medizinische Trainings an. Zukünftig gibt es im Institut auch medizinische Trainingstherapie für Knie- und Kardiorehabilitation. An weiteren innovativen Angeboten wird gearbeitet, um Patient:innen in allen Phasen der Rehabilitation zu begleiten.

www.physio4punkt0.at

www.gruenderland-noe.at