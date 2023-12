Gründer des Monats: Resourex

Wer Flachstahlerzeugnisse am Spotmarkt handeln möchte, muss sich durch eine zeitraubende Abwicklung quälen. Mehr Effizienz bietet die börsenähnliche Plattform Resourex. Das gleichnamige Start-up wurde von Markus Janovsky und Günther Wutzl gegründet. Basis des Geschäftsmodells ist ein sogenannter Live-Marktplatz. Einkäufer und Verkäufer können Angebote und auch Bedarfe anlegen. Resourex erhält pro erfolgreicher Order eine minimale Quote.

Wichtigster Benefit für die Nutzer sind Effizienzgewinne, da die Plattform eine einfachere und raschere Abwicklung sowie eine Preisoptimierung in beide Richtungen ermöglicht. Obwohl bis dato bewusst kein Marketing betrieben wurde, ist man bereits in 20 europäischen Ländern aktiv. Ein wichtiger Partner ist Welser Profile, das Unternehmen ist einer der Early-Adopter.

„Eine spannende Phase hat begonnen. Das Scaling geht los, es gibt zahlreiche Gespräche mit Investoren und es werden weitere Ressourcen und Services hinzukommen“, so die Gründer. www.resourex.com



