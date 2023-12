Gründer des Monats: Marco Kilgus

Porsche, Sportwägen und Oldtimer sind das Metier der im Februar eröffneten Meisterwerkstatt von Marco Kilgus (im Bild links) in Traiskirchen (Bezirk Baden). Durch seine langjährige Erfahrung mit schnellen Autos und über zehnjährige Expertise im Umgang mit Porsche-Fahrzeugen entschied er sich dazu, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Von gewöhnlichen Servicearbeiten und Pickerlüberprüfungen über Ankaufstests und Achsvermessungen bis hin zu komplexen Motor- und Getrieberevisionen, bietet Marco Kilgus die gesamte Palette an Dienstleistungen rund ums Automobil: „Wichtig ist, dass unsere Kundinnen und Kunden ein Gefühl der Sicherheit vermittelt bekommen und sich wohlfühlen können. Denn bei uns wird höchste Kompetenz und Wertschätzung großgeschrieben.“

