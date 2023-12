Gründerin des Monats: Elisabeth Heigl

Als erfahrene und passionierte Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache hat Elisabeth Heigl im Bereich Sprachdienstleistungen mit „Everything German“ den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sie stammt aus Oberndorf in der Ebene und erzählt: „Ich habe mehr als zehn Jahre in Taiwan gelebt. Dort habe ich meine Liebe zum Unterrichten entdeckt und viele Jahre als Deutschlehrerin gearbeitet. Nach meiner Rückkehr nach Österreich war für mich klar, dass ich weiter als Deutschlehrerin tätig sein möchte, denn ich liebe die Interaktion mit meinen Schülerinnen und Schülern.“

Heigl ist spezialisiert auf den Online-Unterricht im Bereich Deutsch als Fremdsprache, sie bietet aber auch Online-Nachhilfe für die Mittelschule, Korrekturlesen und Lektorat von deutschen Texten sowie Übersetzungen an. Sie ist überzeugt: „Egal, welche Sprache – am wichtigsten ist, dass das Sprachenlernen Spaß macht!“

www.everything-german.net

www.gruenderland-noe.at