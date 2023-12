Gründerin des Monats: Isabella Flandorfer

Isabella Flandorfer ist, wie man im Weinviertel sagt, als „Wirtshauskind“ aufgewachsen. „Seit Anfang April 2022 führe ich das Gasthaus meiner Eltern ‚Die Landwirtin‘ in altbewährter Manier weiter – ganz unter dem Motto: Fühl dich ganz zuhause! Unser Fokus hier in Niederleis liegt auf heimischen und selbstproduzierten Produkten, deshalb verwenden wir vorwiegend saisonale Zutaten. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Firmenfeier, für die perfekte Feier bieten wir in verschiedenen Locations unseren erfahrenen Cateringservice im Bezirk Mistelbach und Korneuburg an. Von unseren hausgemachten Speisen bis hin zu Geschirr und Gläsern – wir sind für Feste mit bis zu 100 Personen ausgestattet. Unser Gasthaus verfügt über einen großen Veranstaltungssaal für bis zu 80 Personen, der sich bestens für Feierlichkeiten eignet. In der Gaststube haben wir verteilt auf gemütliche Einzeltische für bis zu 90 Personen Platz. Unser schattiger Gastgarten bietet Platz für bis zu 70 Personen.“

www.dielandwirtin.at