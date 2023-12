Gründerin des Monats: Lea Muck

Gerade erst die HLW in Amstetten abgeschlossen, hat Lea Muck nun in Waidhofen an der Ybbs ein neues Restaurant, das „Kunterbunt“, eröffnet. Ihre Beweggründe, ein Lokal zu eröffnen, waren einerseits die Leidenschaft für das Backen und Kochen, sowie Einblick in die vegane Lebensweise zu ermöglichen. Unter der Woche herrscht im „Kunterbunt“ Selbstbedienung, von Montag bis Donnerstag von 11 bis 14 Uhr ist auch Take-away möglich.

Catering als Lieferdienst

Am Freitag und Samstag werden die Gäste mit einem Fünf- oder Sieben- Gänge-Menü verwöhnt, wahlweise mit Wein- oder Saftbegleitung. Für dieses Event ist aufgrund der aufwändigen Vorbereitung eine Reservierung notwendig. „Außerdem bieten wir Catering als Lieferdienst an, wahlweise mit Buffet zur Selbstbedienung oder einem zusammengestellten Menü, sowie Fingerfood und süße Köstlichkeiten für Seminare und Schulungen. Alle Gerichte sind frisch zubereitet. Brot, Gebäck und spezielle Teigwaren sind hausgemacht. Auf unserer Website findet man unsere Highlights sowie den aktuellen Menüplan“, so die Gründerin.

www.kunterbunt-vegan.at

