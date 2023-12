Gründer des Monats: Stefanie Stockbauer

"Sport ist Mord!“ – So lautete jahrelang das Motto von Stefanie Stockbauer. Doch als sie es 2018 schaffte, das Rauchen aufzugeben, änderte sich ihre Einstellung zur Bewegung. „Ich tauschte Zigaretten mit Sport. Es hat zwar gedauert, doch schon bald bemerkte ich, dass Bewegung in der Gruppe gut tut – Zeit und Raum geraten dabei in Vergessenheit“, so Stockbauer.

Nach zahlreichem Coaching und Ausbildungen reifte in ihr der Gedanke, sich selbstständig zu machen. „Ausschlaggebend dafür war die Idee einer Chi Tankstelle“, erklärt sie. Eröffnet wurde das Unternehmen in ihrer Heimatgemeinde Pischelsdorf an der Leitha. Heute bietet sie Online Yoga- und Pilates-Einheiten ein, egal ob für Neueinsteiger oder Fortgeschrittene – „Alle Levels sind willkommen.“ Die Beratungen von der WKNÖ und riz up, die Gründerland Niederösterreich bietet, haben der Jungunternehmerin wesentlich geholfen, in die Selbstständigkeit einzusteigen. „Jetzt kann ich mein Ziel verfolgen: Mit meinem Können & Sein einen spürbaren Mehrwert schaffen“, freut sich Stockbauer.

linktr.ee/chitankstelle