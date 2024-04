Gründungs-Workshop der BHAK Korneuburg in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau

Am 5. April waren 10 Schüler:innen der BHAK Korneuburg bei der Wirtschaftskammer in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau zu Gast. Die Schüler:innen, die derzeit ein Seminar über die Unternehmensgründung besuchen, hatten die Möglichkeit sich einen persönlichen Eindruck über die Interessensvertretung der Gewerbetreibenden im Bezirk zu verschaffen und die wichtigsten Informationen rund um die Unternehmensgründung aus erster Hand zu erhalten.

Die Jugendlichen haben großes Interesse am Vortrag über die ersten Schritte in die Selbstständigkeit gezeigt und sich anschließend mit den Bezirksstellen-Referentinnen Maria Aigner-Aichinger und Anita Samadi-Wagner über Themen rund um die Gründung ausgetauscht und spannende Einblicke in die Praxis bekommen.