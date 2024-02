GWG - Mitgliederversammlung in Gresten

Wirtschaftsgemeinschaft mit den Ehrengästen, von links, vorne: Anita Bittermann, Walter Unterberger, Renate Kummer; stehend: Bürgermeister Reinsberg Reinhard Nosofsky, Peter Teufel, Johannes Wolmersdorfer, Sophie Kreipl, Bürgermeister Gresten Harald Gnadenberger, Andreas Dienstbier, WK-Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner und Bürgermeister Gresten-Land Erich Buxhofer.

Seit über 30 Jahren ein Erfolgsprojekt im kleinen Erlauftal. "Gemeinsam mehr erreichen" ist der Leitspruch der Grestner Wirtschaftsgemeinschaft, deren Mitgliedsbetriebe in all den Jahren auch um Betriebe aus Reinsberg und Randegg gewachsen ist. Mittlerweile 111 Mitglieder mit 102 aktiven Betrieben zählt die Gemeinschaft und ist Obmann Walter Unterberger in seinem Amt für eine weitere Periode mit seinem Team gewählt worden. Von den erfolgreichen GWG-Gutscheinen über Erste-Hilfe-Kurse, Job-Aktiv-Tag, Adventeinstimmung und vieles mehr reichen die Aktionen der GWG. Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner bedankte sich für das Engagement und hob dabie die beispiellose gut funktionierende Zusammenarbeit der Betriebe unter dem Banner der GWG hervor und wünschte dem wiedergewählten Team alles Gute für die zukünftigen Aufgaben.

www.gwg.co.at