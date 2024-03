Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche der Bezirksstelle stand der Handyshop von Herrn Merlit Aliti auf dem Programm.

Seit 01.06.2023 befindet sich der „Handyshop Bruck“ in der Kirchengasse 6, in Bruck an der Leitha.

In einem sehr stimmigen Ambiente, können hier die Kunden aus einem großen Angebot an Waren und Dienstleistung wählen.