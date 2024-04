Harzberghütte erstrahlt in neuem Glanz

Neue engagierte Pächter fand die Stadtgemeinde Bad Vöslau für das beliebte Schutzhaus am Harzberg, das in den Föhrenwäldern über der Kurstadt thront. Die "Harzbergbuam" sind keine Unbekannten in der Region: Björn Bannert kann auf viele Jahre in der Gastronomie verweisen, während Wolfgang Schrahböck seit Jahren erfolgreich seinen Spielwarenhandelsbetrieb führt. Die Harzberghütte wurde mit viel Liebe und Aufwand von den Betreibern und der Stadtgemeinde rundumerneuert und bietet seinen Gästen eine freundlich-gemütliche Atmosphäre in den Stuben und auf der Waldterrasse.

© Jandrinitsch, NÖN : Wolfgang Schrahböck und Björn Bannert (vorne) feierten die Neueröffnung mit Pfarrer Stephan Holpfer, LAbg. Christoph Kainz, Bgm. Christian Flammer, Markus Wertek, LAbg. Peter Gerstner, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Bgm. a.D. Alfred Flammer, Anita Tretthann und vielen weiteren Festgästen.