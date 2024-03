Helga Huber folgt auf Herbert Lackner als Obfrau des NÖ Direktvertriebs

Links Direktvertrieb Niederösterreich

Herbert Lackner hat die Geschicke des NÖ Direktvertriebs viele Jahre gelenkt, seit 2010 war er Obmann, seit 1996 im Ausschuss. Mit 1. März hat er das Ruder an Helga Huber, Direktberaterin für Schönheit & Wellness aus Erlauf im Bezirk Melk übergeben. „Herbert Lackner hat mit seinem Engagement eine solides Fundament gelegt. Er hat den WIFI-Kurs ,Direktvertrieb – Chance für die Zukunft‘ als Qualitätsstandard für neue Direktberater:innen etabliert, daneben wurde zukunftsweisend ab 2021 der Lehrgang digitale Kommunikation entwickelt“, erklärt Huber und ergänzt: „Darauf werde auch ich aufbauen. Weiterentwicklung der Branche, Qualitätssicherung und Digitalisierung im Direktvertrieb sowie Weiterbildungen werden auch Schwerpunkte meiner Arbeit sein.“

Berufsstand in der Öffentlichkeit bekannter machen

Huber will mit einer Informationsoffensive auch den Berufsstand bekannter machen, „wer wir sind und was wir machen.“ Es gehe vor allem um Fortschritt und neue Visionen. „Es geht darum, unsere Mitglieder, unsere Direktberater, dabei zu unterstützen, das ,next Level‘ zu erreichen, wie wir es auch mit unserem gleichnamigen Veranstaltungsformat anbieten.“ Darüber hinaus werden die NÖ Direktberater auch unter Hubers Führung weiterhin mit dem Verein Möwe kooperieren und für Workshops gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch von Kindern sammeln. Bisher sind schon mehr als 100.000 Euro zusammengekommen.

