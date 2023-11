Hörakustikwelt eröffnet in Baden

„Nach einer gründlichen Ausbildung und vielen Jahren Erfahrung in namhaften Hörakustik-Unternehmen fühlte ich, dass es Zeit für eine Veränderung war“, erzählt Firmengründerin Christina Niedziella, die mit 18 Jahren die jüngste Meisterin ihres Berufstandes in Österreich war.

„Der Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem ich meine Kunden individuell und persönlich betreuen kann, ließ mich schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen“, verrät die Gründerin, die mit ihrem Unternehmen ein Zuhause in der Gutenbrunnerstraße 10 in Baden fand.

www.hoerakustikwelt.at

© psb/Pohl Christina Niedziella (Mitte) führte WKNÖ Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Dolores David-Fromm (Wirtschaftsservice), Ulrike List (Stadtmarketing) und StR Petra Haslinger durch ihre Hörakustikwelt.