HOSTA CUT nun auch in Hollabrunn

Im November startete auch in Hollabrunn das junge Team von HOSTA CUT ein Herrenfriseurgeschäft. „Wer einen Barbier sucht, der sich mit viel Hingabe um die Wünsche der Kunden kümmert, der ist bei uns genau richtig!“, lautet das Firmenmotto von HOSTA CUT. „Unser Anspruch ist es, dass jeder der zu uns kommt, ob groß oder klein, seinen perfekten Look bekommt, egal ob es sich um einen kreativen Haarschnitt oder um die perfekte Rasur handelt. Der Kunde ist bei uns einfach König! , so die Unternehmerin Dženana Rožic.

© WKNÖ V.l.: Mammo Ramadan, Masud Haji, Dženana Rožic, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek