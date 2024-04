Einen neuen Schuhstore eröffnete Humanic in der Rathausgasse 12 in Baden. Bereichsleiter Sales Christian Krenn, Verkaufsleiterin Claudia Mitter und Filialleiterin Sylvia Müller freuten sich über den regen Ansturm an interessierten Kundinnen, die sich einen Überblick über die aktuelle Schuh- und Taschenmode verschaffen konnten.

© psb/c.kollerics WKO-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Christian Krenn (Bereichsleiter Sales), NAbg. Carmen Jeitler-Cincelli, Stadtmarketing-Obfrau Ulrike List, Wirtschafts-Stadträtin Petra Haslinger und Bürgermeister Stefan Szirucsek.