ichkauflokal-Aktionstag am „Black Friday“

Unter dem Slogan „Der ‚Black Friday‘ ist in Niederösterreich blau-gelb“ wird am 24. November verstärkt ans lokale Kaufen erinnert. „Da mit Ende November traditionell auch das Weihnachtsgeschäft beginnt, rechnen wir wieder mit einem erfolgreichen Aktionstag der branchenübergreifenden Regionalitätskampagne der Wirtschaftskammer Niederösterreich“, sieht Bosezky diesem Auftakt optimistisch entgegen.

Am 24. November lokal einkaufen und bis zu 300 Euro zurückgewinnen!

Ein besonderer Anreiz ist auch die Gewinnchance: „Wer am 24. November bei einem niederösterreichischen #ichkauflokal-Partnerbetrieb einkauft und die Rechnung bis spätestens 28. November hochlädt, kann nämlich bis zu 300 Euro zurückgewinnen – davon profitieren im Endeffekt beide – unsere Unternehmen genauso wie die Konsumentinnen und Konsumenten. Schließlich richtet sich die Kampagne ja auch an alle“, betont Makoschitz-Weinreich und appelliert dabei auch an die Unternehmen in der Region, die noch nicht Partnerbetrieb sind: „Melden Sie sich mit wenigen Klicks auf www.ich-kauf-lokal.at als Partnerbetrieb an und unterstützen somit diese regionale Initiative!“.

Alle Informationen dazu finden sich unter www.ich-kauf-lokal.at/aktionstag

Die bewusstseinsbildende Kampagne richtet sich sowohl an niederösterreichische Unternehmen als auch an alle Konsumentinnen und Konsumenten.

#ichkauflokal weist auf gesellschaftliche, betriebliche und volkswirtschaftliche Leistungen lokaler Betriebe hin.

Mit der Initiative wird die Wichtigkeit der Regionalität und des lokalen Kaufens deutlich gemacht.

Knapp 2.200 NÖ Unternehmen unterstützen die Lokalkampagne bereits als #ichkauflokal-Partnerbetriebe.

Jedes niederösterreichische Unternehmen kann ­ unabhängig von der Branche ­ unter ich-kauf-lokal.at/partnerbetrieb kostenlos Partnerbetrieb werden.

Mehr Infos auf www.ich-kauf-lokal.at

Instagram: ichkauflokal

Facebook: ichkauflokal