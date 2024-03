Impulstag für Lehrbetriebe und Ausbilder:innen

35 Lehrbetriebe und Ausbilder: innen kamen zum erfolgreichen Impulstag in der Wirtschaftskammer NÖ - Bezirksstelle Wiener Neustadt zusammen, um sich über das innovative Bildungsangebot von wîseup auszutauschen und zukünftige Berufsinformationsveranstaltungen und Jobmatchings zu planen.

Die Veranstaltung bot eine ideale Plattform für die Präsentation von wîseup, einem aufstrebenden Bildungsangebot für Lehrlinge. wîseup zeichnet sich durch seine innovative Lehrmethodik und sein Engagement für die berufliche Entwicklung junger Menschen aus.

Ein zentrales Thema des Tages war die Planung kommender Berufsinformationsveranstaltungen und Jobmatchings. Die Teilnehmer:innen hatten die Gelegenheit, Ideen auszutauschen und Synergien, auch mit Vertreter:innen von Schulen und der Bildungsdirektion, zu schaffen. In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel fast alle Branchen betrifft, sind gerade die geplanten Jobmatching Veranstaltungen eine willkommene Gelegenheit für Lehrbetriebe. Es verspricht die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt zu schließen und die Zukunft der Arbeitskräfteausbildung nachhaltig zu verbessern.

"Der Impulstag hat wieder mal gezeigt, dass durch Zusammenarbeit und Engagement bedeutende Fortschritte in der Berufsausbildung erreicht werden können. Wir sind zuversichtlich, dass die heute geknüpften Kontakte und Ideen zu einer noch stärkeren Unterstützung für junge Menschen in unserer Region führen werden.", so Andrea List-Margreiter, die seit einigen Jahren diese Impulstage für die Lehrbetriebe organisiert.

Top Betriebe waren wieder dabei. Unter anderem Hornbach, Diamond Aircraft, Dynacast, Wewalka, Baumit, Kirchdorfer und Essity, um nur ein paar Namen zu nennen.