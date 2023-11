Die Jausenstation am Holzhof bei der Herzerl Mitzi in St. Aegyd am Neuwalde feierte stolz sein 25-jähriges Bestehen. Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Bundesrätin Sandra Böhmwalder und Gemeinderat Manfred Meissinger durften der gesamten Familie zum Firmenjubiläum gratulieren.

© WKNÖ V.l.: Manfred Meissinger, Heide-Maria Schaupp, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Roman Eder, Maria Eder und Sandra Böhmwalder