Das kunststoffverarbeitende Unternehmen Josef Mack GmbH mit Sitz in Altenmarkt an der Triesting feierte sein 35jähriges Bestandsjubiläum. Die Geschäftsführer Stefanie Bettel und Patrick Scheibenreiter begrüßten über hundert Kunden, Lieferanten und Festgäste. Neben einer Produktpräsentation gab Seniorchef Erich Bettel einen Einblick in die Firmengeschichte.

© Manfred Wlasak Seniorchef Erich Bettel, WKNÖ Bezirksstellenobmann-Stv. Sebastian Makoschitz-Weinreich, die Geschäftsführer Stefanie Bettel und Patrick Scheibenreiter sowie Bezirksstellenobmann Peter Bosezky feierten das Firmenjubiläum.