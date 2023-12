Jubiläen bei Firma Gschwandtner

Gleich mehrere Jubiläen gab im Hause Gschwandtner zu feiern. Alois Gschwandtner übernahm vor 50 Jahren einen KFZ-Betrieb in Groß-Burgstall, den er gemeinsam mit seiner Gattin Pauline um einen Fahrradshop mit Spezialwerkstätte und eine Tankstelle erweiterte. Zusätzlich feierten beide auch ihren „halbrunden“ Geburtstag. Als Gratulanten stellten sich Fachgruppenobmann Helmut Marchhart (2.v.l.), Fachgruppengeschäftsführer Michael Steinparzer (1.v.l.) und Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer (1.v.r.) ein. Mit einer Ehrung bedankten sie sich bei Alois Gschwandtner für sein langjähriges Engagement als Branchenvertreter in der Fachgruppe der Garagen-, Tankstellen und Serviceunternehmungen und bei Pauline Gschwandtner für ihre langjährige Tätigkeit als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft.

