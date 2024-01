JW: Das war der Neujahrsempfang in Mödling

Das war der Neujahrsempfang in Mödling!

Ziel war es unter anderem, Geschäftsbeziehungen zu stärken und Netzwerke zu knüpfen.

Auch die junge Wirtschaft war auf dem gelungenen Event stark vertreten.

Dieser generationsübergreifende Austausch trug zur Dynamik des Abends bei. In entspannter Atmosphäre wurden nicht nur Neujahrsgrüße ausgetauscht, sondern auch zukunftsweisende Kooperationen und Synergien geschaffen, die die lokale Wirtschaft nachhaltig stärken werden.

Vielen Dank an alle für den erfolgreichen Abend!

© Michaela Habinger Foto: JW-Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner mit Präsident Wolfgang Ecker (li.) und Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht