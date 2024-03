Am letzten Mittwoch im Monat fand wieder das monatliche JW After Work statt. Diesmal in Gablitz im Restaurant Thalassa.

Nach eine kurzen Impulsvortrag von Anja Rechberger, in dem sie über ihren Zugang zum Thema Verkaufen sprach, wurde wieder fleißig genetzwerkt.

Miriam Scharf und Anita Neusser, Mitglieder im Bezirksteam freuten sich auch über neue und „alte“ Gesichter und eine immer größer wachsende Community.

© Anja Rechberger