Das JW-Team Wr. Neustadt, vertreten durch Andreas Karner und Lukas Litschauer, besuchten Marion Beier-Rodax. Ihr Service in den Bereichen Mentral-Training, Pferdegestütztes Coaching und Wohl-Fühl-Oase bietet sie in Wiener Neustadt, Neunkirchner Str. 5/5 an.

Mehr Informationen findet ihr unter marionbeier.com.