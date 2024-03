JW on Tour bei "Vagabunt Tattoo"

Kürzlich war die JW Purkersdorf gemeinsam mit der WK Außenstelle und Frau in der Wirtschaft bei dem sympathischen Unternehmerpaar Natalie und Moritz Cet in Mauerbach zu Gast. Es war ein spannender Austausch über das Unternehmerdasein und das Wirken in der Region. Weiters gab es aufregende Hintergründe zur Kunst des Tätowierens, die Neugierde war groß. Außenstellenobmann Andreas Kirnberger ist begeistert vom Tatendrang der jungen Unternehmerinnen in der Region.

© WKNÖ V.l.: Anita Neusser, FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Natalie Cet, WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Moritz Cet, JW Bezirksvorsitzende Anja Rechberger, Miriam Scharf