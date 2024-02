Karrierefrühstück der HAK Zwettl

Beim Karrierefrühstück in der Wirtschaftskammer Zwettl erhielten Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen der Wirtschaftsakademie Zwettl die Möglichkeit, sich über verschiedene regionale Unternehmen und Organisationen zu informieren. Die Jobbörse bot den Schülern eine einzigartige Gelegenheit, Top-Arbeitgeber im Waldviertel kennenzulernen und Einblicke in verschiedene Berufsfelder sowie Tipps für Bewerbungen zu erhalten. HAK-Direktorin Martina Dorfinger (2. von rechts) und WK-Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner (1. von links) zeigten sich erfreut über die Bereitschaft und das große Engagement der Unternehmen, mit den Jugendlichen im Rahmen dieser Veranstaltung in Kontakt zu treten.

© Stadtgemeinde Zwettl