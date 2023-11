Irene Alexowsky ist Kommerzialrätin

Irene Alexowsky ist eine engagierte, erfolgreiche Unternehmerin und Wirtschaftskammer-Funktionärin.

Der Schritt in die Selbständigkeit erfolgte 1996 mit dem Handelsbetrieb Buchhandlung Alexowsky in Groß-Enzersdorf. Das Angebot reichte von Büchern, Papier- und Spielwaren, bis hin zu Geschenkideen. Nach nur zwei Jahren fand eine weitere Eröffnung in Haugsdorf statt.

Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit ist Kommerzialrätin Alexowsky seit vielen Jahren engagierte Funktionärin in der Wirtschaftskammerorganisation: vom Ausschussmitglied zur Spartenvertreterin, Fachgruppenobfrau hin zum Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Der Berufstitel Kommerzialrätin wird für besondere Verdienste innerhalb und außerhalb der Kammer verliehen. Weitere Richtlinien sind zum Beispiel das Ansehen einer ausgezeichneten Fachfrau und eine mindestens 15-jährige, würdigende Tätigkeit. In allen Punkten kann Irene Alexowsky glänzen, als Unternehmerin mit innovativen Ideen und mit ihrer Frauenpower tritt sie als Vorbild für die Gleichberechtigung und Stärke der Frauen ins Bild, daraus resultierend ist sie eine verdiente Trägerin des Berufstitels Kommerzialrätin

Bezirksstellenobmann Andreas Hager, Bezirksvertreterin Frau in der Wirtschaft Andrea Prenner-Sigmund und Funktionärin KommRin Dagmar Förster gratulierten zur erfolgreichen Karriere und langjährigen Tätigkeit als Interessensvertreterin und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.