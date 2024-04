Kosmetikerzeugertagung 2024

Die Kosmetikerzeugertagung in St. Pölten hat sich mittlerweile zu einem Fixpunkt für zahlreiche Unternehmen in der Branche entwickelt – auch über die Bundeslandgrenzen hinaus.

Bereits im Herbst 2023 wurden wieder die Kosmetikerzeugerinnen und Kosmetik­erzeuger in Niederösterreich befragt, welche Vortragsthemen besonders unter den Nägeln brennen. Die Rückmeldungen wurden im Zuge der Programm­er­stellung berücksichtigt, womit wieder eine breite Vortragspalette für die rund 60 Teilnehmer geboten werden konnte.

Es gab heuer auch wieder die Möglichkeit, mit Rohstofflieferanten Gespräche zu führen.



Bernhard Fellenberg vom BAV Institut reiste wieder extra aus Deutschland an und gab einen Überblick über die neue Duftstoffregulierung in der Kosmetik­erzeugung.

Bundesberufsgruppensprecher Wolfgang Lederhaas erläuterte neue Informationen und Entwicklungen im Zusammenhang mit Naturkosmetik-Recht in Österreich.

Nach der Mittagspause, die zum Netzwerken genutzt wurde standen fachliche Themen zum Schwerpunkt am Programm.

Franz Ortner thematisierte in seinem Beitrag „KI – ungeschminkt“ über die Thematik KI und wie diese für den betrieblichen Alltag einen Mehrwert bringen. Dabei wurde insbesondere das „Prompten“ näher erläutert.

Abschließend informierte Christina Zwinger über die Abgrenzung von kosmetischen Mitteln zu anderen Produktgruppen wie Arzneimitteln, Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Medizinprodukten, Biozidprodukten oder Gebrauchsgegenständen.



Der Tag bot allen Anwesenden ausreichend Zeit für Fachinformationen ­und Austausch untereinander.

© Tanja Wagner vlnr: Mag. Gregor Berger, Mag. Christina Zwinger, Franz Ortner, MSc, Dr. Theresa Friedrich, Mag. Wolfgang Lederhaas, Dr. Bernhard Fellenberg