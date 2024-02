WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller besuchte Martina Bartl, Inhaberin von Bartl-Power e.U., in Laxenburg. Die ambitionierte Jungunternehmerin ist in der Physio- & Energiepraxis in Laxenburg eingemietet und bietet Beckenbodentraining an. Verwendet wird dafür ein Beckenbodentrainings-Stuhl der Schweizer Firma Pelvipower. Die Zielgruppe ist vielfältig – von Sportler bis hin zu Müttern nach der Geburt.

© Physio- & Energiepraxis Andrea Lautermüller (sitzend) und Martina Bartl