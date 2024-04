KT-Gütesiegel für die Munja Trans GmbH (Korneuburg)

Neben der Hebung des Qualitätsstandards in der Branche soll es das Gütesiegel den jeweiligen Auftraggebern ermöglichen, mit dem Gütesiegel ausgezeichnete Unternehmen leicht zu erkennen und auf deren Seriosität zu vertrauen.

Zu den Kriterien zur Verleihung des KT-Gütesiegels zählt unter anderem auch die Teilnahme an einem 16-stündigen WIFI-Kurs sowie an einem 8-stündigen Fahrsicherheits- und Ladungssicherungstraining.

Mehr dazu unter Klein Transporteure Gütesiegel - WKO

© Patricia Luger V.l.: Obmann Markus Fischer (Güterbeförderungsgewerbe), Tihomir Pauskic und Marco Milisevic.