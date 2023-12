LandChic hat neue Inhaberin

Das LandChic bekommt eine neue Betriebsinhaberin!

Susanna Lentschik übergibt nach 12 Jahren ihren Geschenkartikelshop mit Wohnzimmeratmosphäre am Hauptplatz an Unternehmerin Christina Steurer, die das wechselnde Sortiment in bewährter Weise weiterführen will und um ihre Eigenmarke „4knöpfchen“ erweitert.

Seit sieben Jahren erzeugt Christina Steurer Babyacessoires, Schals und Tücher, alles liebevoll genähte Unikate!

Um diese Neuerung zu feiern, luden die beiden Unternehmerinnen zu einer Good Bye und Warm Welcome Party. Viele StammkundInnen und Freunde folgten der Einladung. Auch die Wirtschfatskammer gratulierte zur gelungenen Betriebsübergabe und wünschten Unternehmerin Christina Steuerer viel Erfolg am neuen Standort!

www.landchic.at

www.4knoepfchen.at