Lastkrafttheater macht das Dutzend heuer voll

Ziel und Zweck des Lastkrafttheaters ist es, Gelegenheiten für gesellschaftliche Begegnung zu schaffen. In ganz Niederösterreich kommen so Jahr für Jahr die unterschiedlichsten Menschen zusammen, um sich bei einer Komödie mit freiem Eintritt gut zu unterhalten. Nicht einmal die Pandemie stoppte den Siegeszug des mobilen Theaters, denn die Abstands- und Hygiene-Regeln konnten durch das Freiluft-Konzept leicht eingehalten werden.

Die beiden Initiatoren des Lastkrafttheaters, Max Mayerhofer und David Czifer wollen mit ihrem Theater nicht nur unterhalten, sondern auch dazu beitragen, „dass die Menschen wieder vor die Tür gehen und sich die digitalen Blasen, in denen manche von uns leben, wieder auflösen“.

Neben dem Land NÖ, der AK NÖ, der ARGE Logcom und vielen anderen sind 2024 auch wieder die Wirtschaftskammer NÖ und die beiden Fachgruppen „Güterbeförderungsgewerbe“ sowie „Spedition und Logistik“ als Sponsoren mit an Bord.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert zu der anhaltenden Erfolgsstory des Lastkrafttheaters: „Ich freue mich, dass die Wirtschaftskammer Niederösterreich dazu beizutragen kann, dass den Menschen auch in herausfordernden Zeiten die Gelegenheit geboten wird, sich zusammen mit anderen gut zu amüsieren und zu unterhalten.“

Die Premiere ist am 26. April in Königsbrunn am Wagram, am Spielplan steht „Das Konzert“, eine österreichische Komödie von Hermann Bahr. „Mit dem Lkw des Sankt Pöltner Transportunternehmers Karl Gruber rollt das wohl spontanste Volksfest durchs Land und verbreitet neben guter Laune auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Lkw in unserem täglichen Leben“, betont Fachgruppenobmann Markus Fischer (Güterbeförderungsgewerbe). In dieselbe Kerbe schlägt auch der Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik, Rudolf Bsteh: „So können wir einerseits den omnipräsenten Stellenwert der Transportwirtschaft zeigen und andererseits auch für die Erfüllung des kulturellen Auftrags des Lastkrafttheaters sorgen“.

© Josef Bollwein V.l.: Schauspieler Max Mayerhofer, Geschäftsführer Karl Martin Gruber (Gruber Transport & Logistik, St. Pölten), Fachgruppenobmann Markus Fischer (Güterbeförderungsgewerbe), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Fachgruppenobmann Rudolf Bsteh (Spedition und Logistik) und Schauspieler David Czifer.

