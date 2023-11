Learn & Connect

Die Junge Wirtschaft traf sich am 21. November 2023 zu einer beeindruckenden Netzwerkveranstaltung, die nicht nur für regen Austausch, sondern auch für jede Menge Inspiration sorgte. Die Veranstaltung fand in der Wiener Neustädter Sparkasse statt und lockte zahlreiche Unternehmer: innen und Gründer:innen verschiedenster Branchen an.

Ein Highlight der Veranstaltung waren die inspirierenden Keynotes des JW-Teams. Jacqueline Rauch brachte alles über das Thema „Online sichtbar werden und Kund:innen gewinnen“ und Andreas Karner über „Erfolgreiches Netzwerken“.

Auch vom langjährigen Kooperationspartner, der Wiener Neustädter Sparkasse, gab es wertvolle Tipps rund ums Finanzieren.

Die Veranstaltung klang mit einem Get-together aus, bei dem die Teilnehmer:innen in entspannter Atmosphäre ihre Gespräche vertiefen und weitere Kontakte knüpfen konnten.