Magische Momente auf zwei Rädern

Magische Momente für Kinder zu kreieren, das ist die Intention der Woom GmbH in Klosterneuburg. Dort werden die international bekannten, bunten Kinderfahrräder produziert. Die Junge Wirtschaft NÖ hat Geschäftsführer Paul Fattinger im Podcast #Erfolgsstorys gefragt, was ihm an seiner Arbeit gefällt.



„Du stehst in der Früh auf und was machst du? Kinderradl. Wir schenken Kindern die Freude am Fahrradfahren und machen die Welt zu einem besseren Platz. Das ist ein ganz toller Unternehmenszweck“, ist Fattinger begeistert. Deshalb fiel ihm die Entscheidung, 2021 von der Unternehmensberatung zur Woom GmbH zu wechseln, so leicht. Darüber hinaus lobt er auch die rund 190 Mitarbeiter:innen, auf die er sich total verlassen kann. „In meinem Job geht es sehr viel darum, die richtigen Leute an den richtigen Ort zu setzen. Man kommt nur als Team weiter. Und das heißt auch, manche Entscheidungen abzugeben“, sagt der Geschäftsführer.



Sein Tipp für junge Unternehmer:innen: Dran bleiben und mit vielen Menschen reden. Wie er seinen Alltag händelt, Fehlerkultur und Open Office-Kultur in der Woom GmbH lebt, verrät Fattinger auch im Podcast.



jungewirtschaft.at/noe