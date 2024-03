Marketing Praxis Workshop in Purkersdorf

Seit zehn Jahren bieten Andreas Roffeis und Peter Dollack ihre Marketing Praxis Workshopreihe in den Bezirks- und Außenstellen in ganz NÖ an. Die Teilnehmer:innen erhielten in der WK-Außenstelle Purkersdorf neue Ideen und Konzepte für ihre eigenen Unternehmen. Begleitet von Andreas Roffeis und Peter Dollack wurden gemeinsam Positionierungen geschärft, Zielgruppen definiert, und neue Kommunikationskonzepte und Ideen entwickelt. WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas begrüßte die Anwesenden und bedankte sich für die immer gute Zusammenarbeit.

www.marketing-workshop.at