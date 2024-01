Mauritz Grossinger folgt auf Karl Gerstl als Obmann der NÖ Handelsagenten

Links Landesgremium der Handelsagenten Niederösterreich

Karl Gerstl hat die Geschicke der NÖ Handelsagenten viele Jahre gelenkt. Mit 1. Jänner 2024 hat er das Ruder an den 58-jährigen Mauritz Grossinger aus Spillern im Bezirk Korneuburg übergeben, wird seinen Nachfolger aber bis zur Wirtschaftskammerwahl 2025 unterstützen.

Grossinger ist Bäckermeister und seit 13 Jahren als Handelsagent für Fruchtaufstriche und Marmeladen unterwegs. Im Verkauf arbeitet er schon über 35 Jahre. „Es ist und war mir immer ein Bestreben, meinen Kunden Vorteile zu verschaffen. Die vielseitigen Herausforderungen und Lösungen, Einblicke in Abläufe, Gespräche mit Produzenten und Händlern machen mir Freude und geben mir Zuversicht, dass Qualität immer noch gefragt ist“, betont der neue Obmann.

Engagement auf Landes- und Bundesebene

In der Wirtschaftskammer engagiert sich Grossinger bereits seit mehr als zehn Jahren für die Belange der Branche, „weil mir ihre Zukunft am Herzen liegt.“ Seit 2020 ist er auch im Bundesgremium tätig. „In der Arbeitsgruppe ,Imagekampagne der Handelsagenten‘ setze ich mich dafür ein, Menschen für den vielfältigen Beruf des Handelsagenten zu begeistern und unseren Berufsstand bei Politik, Behörden und neuen Geschäftspartnern bekannter zu machen“, skizziert Grossinger. „Als Obmann ist es mir ein Anliegen, die Betriebe durch die aktuellen Herausforderungen zu begleiten und gemeinsam mit meinem Team zu unterstützen“, wirft er den Blick in die Zukunft.

Adelheid Wanderer ist neue Obmann-Stellvertreterin

Als neue Stellvertreterin zur Seite steht Grossinger Adelheid Wanderer aus Mistelbach. Seit 2002 ist Wanderer Handelsvertreterin in der Sparte Damenbekleidung und war zuvor selbstständig im Modeeinzelhandel. Auch in Sachen Interessenvertretung konnte Wanderer als langjähriges Ausschussmitglied bereits Erfahrung sammeln. „Ich möchte aufzeigen, dass es sehr viele Möglichkeiten der Unterstützung gibt. Die Wirtschaftskammer NÖ ist bei einer Vielzahl von Problemen die richtige Anlaufstelle“, betont die neue Obmann-Stv.

