Meierei Gaaden – seit 1880

WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller statteten Franz Brandl, Inhaber der Meierei Gaaden, einen Besuch ab. Der engagierte Gastronom führt die Meierei seit 19 Jahren. Die Meierei Gaaden ist seit 1880 im Familienbesitz und wurde durchgehend bewirtschaftet. Die Herzen der Frühstücksfans schlagen beim ganztätigen Frühstücksangebot und selbst gebackenen Mehlspeisen höher. Die Meierei bietet auch viel Platz für Veranstaltungen und besticht mit einem idyllischen Garten sowie einem Hochzeits-Salettl und Hängematten zum Entspannen.

Geöffnet ist die Meierei an Sonn- und Feiertagen von 10:00 bis 19:00 Uhr sowie an anderen Tagen für Feiern jeglicher Art nach Reservierung. „Ich lege besonderen Wert auf regionale Lieferanten und erfülle gerne die Wünsche meiner Kund:innen“, so Brandl.

Auch heuer finden im Juli wieder die beliebten Theaterveranstaltungen statt. Unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang J. Sailer wird heuer das Musical „Im Weißen Rössl“ aufgeführt – Premiere ist am 12.7.

Linktipps: www.meierei-gaaden.at & www.theatermeierei.at

© Meierei Gaaden V.l.: Martin Fürndraht, Franz Brandl und Andrea Lautermüller