Metalltechnische Industrie NÖ mit Botschaft zum Weltfrauentag: Berufschancen in der Industrie mutig wahrnehmen

Die rund 300 Betriebe der Metalltechnischen Industrie (MTI) in ganz Niederösterreich stehen gemeinsam für 13,5% der Wirtschaftsleistung im Land. Mehr als drei Viertel der Produktion geht in den Export, das sichert unseren Wohlstand. Von den aktuell nahezu 26.000 Beschäftigten in den MTI-Mitgliedsbetrieben sind derzeit erst ein knappes Fünftel Frauen. Auch bei den Lehrlingen ist das Verhältnis ähnlich, was sich rasch ändern sollte, wie Elfriede Hell, Geschäftsführerin der Hasco Austria GmbH, erläutert: „Die Betriebe bieten attraktive Bedingungen und sind laufend auf der Suche nach motivierten Kräften. Umso dringender möchten wir mehr Frauen für diese gut bezahlten technischen Berufe gewinnen. Also muss die Devise sein: Förderung der Begeisterung für Technik vom Kindergarten an. Gleichzeitig brauchen wir ausreichend Betreuungsplätze, damit Eltern eine Vollzeit-Tätigkeit – ideal in spannenden Industrieberufen – erleichtert wird.“

Der Girls‘ Day am 25. April ist daher wieder ein besonders wichtiger Tag. Hier dreht sich alles um das Interesse von Mädchen der 7. und 8. Schulstufe für technische und handwerkliche Berufe. Einen Vormittag lang können sie landesweit hinter die Kulissen von technischen, handwerklichen und naturwissenschaftlichen Berufen blicken. „Über 100 Betriebe und Institutionen nehmen heuer in Niederösterreich wieder am Girls‘ Day teil, davon sind ein knappes Drittel aus der metalltechnischen Industrie. Bei uns zählen Talente, Fähigkeiten und Interesse – die tollen Chancen gelten für junge Frauen und Männer in gleicher Weise. Moderne Arbeitsbedingungen und exzellente Karrierechancen sind selbstverständlich“, betont Fachgruppenobmann Veit Schmid-Schmidsfelden (Innerio Heat Exchanger GmbH).

Auch sonst stehe bei der MTI in den kommenden Monaten exzellente Ausbildung und Nachwuchsförderung im Fokus. „Das ist – neben der Mitarbeit an der Verbesserung an den allgemeinen Standortbedingungen – unsere wichtigste Aufgabe“, so Schmid-Schmidsfelden. Die Fachgruppe MTI unterstützt gerne Schulexkursionen in einen Mitgliedsbetrieb finanziell (Kontakt via www.wko.at/noe/mti).

Jene, die bereits in Ausbildung stehen, können von bewährten Förder-Aktivitäten profitieren: Die Lehrlingswettbewerbe der Sparte Industrie finden im März und April im WIFI St. Pölten sowie der Landesberufsschule Neunkirchen statt; die Sieger werden Ende Juni geehrt. Aktuell bilden die MTI-Mitgliedsbetriebe in Niederösterreich rund 1.000 Lehrlinge aus. „Wir erwarten, dass heuer rund 200 Lehrlinge ihre Ausbildung in unseren Mitgliedsbetrieben abschließen. Viele Betriebe haben für das kommende Jahr noch Lehrstellen frei und sind offen für interessierte Bewerberinnen und Bewerber“, erläuterte Neuman Aluminium Austria-Geschäftsführer Oliver Glitzner.

Außerdem steht Ende Mai wieder die Jurysitzung des Wettbewerbs proHTL auf dem Plan. Eine hochkarätige Partnerplattform, bestehend aus den Fachgruppen der metalltechnischen Industrie und der chemischen Industrie, der Abteilung Bildung der Wirtschaftskammer NÖ, Welser Profile, EVN, Siemens und dem Land Niederösterreich, unterstützt die praxisorientierte und wirtschaftsnahe Ausbildung an HTLs. Das ermöglicht Investitionen in Gerätschaften und Ausrüstung. Im 7. Durchlauf übertrifft das Erfolgsprojekt heuer die Gesamtfördersumme von 500.000 Euro. Insgesamt wurden durch proHTL bereits elf Projekte an sieben Schulstandorten unterstützt.

