„Mistelbacher Car Woche“ rund um Ostern

Der Mistelbacher Autohandel startete wieder eine gemeinsame Aktion. In Zusammenarbeit mit dem Mistelbacher Stadtmarketing sowie mit Unterstützung des Fahrzeughandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich gab es in der Karwoche zahlreiche Angebote rund ums Auto. Von E-Mobilität bis Hybrid- und hocheffizienten Verbrennerantrieb konnten die Kundinnen und Kunden unter den zahlreichen Automarken der sieben teilnehmenden Autohäuser das passende Modell wählen. Denn je nach Einsatz und Kundengruppen können die individuellen Anforderungen an der Mobilität sehr unterschiedlich sein.

„Die Aktion war äußerst erfolgreich und schreit geradezu nach einer Wiederholung. Die regionale Zusammenarbeit der einzelnen Betriebe bei Messen wird vom Landesgremium seit Jahren unterstützt. Wir freuen uns, wenn solche Aktivitäten die Frequenz und die Kauflaune fördern“, so Bezirksstellenausschussmitglied und Obmann-Stellvertreter des Landesgremiums des Fahrzeughandels Gernot Wiesinger.

Die Vielfalt und eine ausführliche Beratung während der „Car Woche“ boten folgende Autohäuser:

Autopartner Karl: Ford, Volvo und FIAT

Autohaus Kornek: Citroën, Jeep und Hyundai

Autohaus Lagerhaus Mistelbach: KIA, Mitsubishi und Nissan

Autohaus Mayer: Opel und Peugeot

autoREISS: Mercedes-Benz

Autohaus Polke: Renault und Dacia

Autohaus Wiesinger: VW, Audi, Cupra, Seat, Škoda und VW Nutzfahrzeuge