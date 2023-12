Mitarbeiterehrung bei Gottwald

Im Rahmer der diesjährigen Weihnachtsfeier ehrte Gottwald GmbH & Co KG ihre langjährigen und verdienten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. „Die Routine, Loyalität, Souveränität und Verlässlichkeit sind die Stärken unseres Unternehmens. Wir freuen uns daher besonders über diese Jubiläen und sind stolz über unsere Belegschaft“, so die Geschäftsführer Gottwalds. Bezirksstellenleiter Andreas Nunzer verlieh Urkunden und Medaillen der Wirtschaftskammer Melk und dankte in seiner Ansprache den Geehrten: „Wir sind dankbar solch ein Unternehmen in unserem Bezirk zu haben und hoffen auf viele weitere Ehrungen!“

© Nimo Zimmerhackl

1.Reihe: Gaiswinkler Simon, Kummer Philipp, Adlberger Stefanie, Seiberl Julian, Grenl Michael, Simoner Hans, Wagner Philipp, Kraus Mario

2.Reihe: Weisgrab Daniel, Handl Christoph, Höfer Andreas, Stegfellner Daniel, Huber Johannes, Prinz Dominik, Hollensteiner Manuel, Frank Julian, Erber Patrick, Mühlberger Patrick, Gottwald Bernd

3. Reihe: Trenkmann Gerhard, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Melk Nunzer Andreas, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Melk Reiter Peter, Gottwald Jürgen, Gottwald Peter, Kager Philipp, Grossinger Thomas, Meisinger Martin, Pachschwöll Bernadette, Fuchsbauer Reinhard