Mitarbeiterehrung bei der Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H.

Im Rahmen einer Mitarbeiterehrung in der Genusswirtschaft in Mailberg überreichte Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka an langjährige Mitarbeiter der Firma Leitner Haustechnik Ges.m.b.H. aus Großharras Auszeichnungen seitens der Wirtschaftskammer NÖ:

Ilse Böck, Verrechnung wurde für 35-jährige Betriebszugehörigkeit die Goldene Mitarbeitermedaille samt Urkunde überreicht.

Peter Hödl, Projektleiter Gewerbe bekam für 25 Jahre die Silberne Mitarbeitermedaille samt Urkunde.

Irena Kontnerova, Reinigungskraft für 10-jährige Betriebszugehörigkeit eine Ehrenurkunde.

