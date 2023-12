Firma Hengl ehrt Mitarbeiter

Der Familienbetrieb Hengl ehrte im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier ihre langgedienten Mitarbeiter und holte sie vor den Vorhang. Der Familienbetrieb Hengl, der seit über 100 Jahren in Limberg beheimatet ist, ist sehr stolz, dass so viele Mitarbeiter über viele Jahre und Jahrzehnte dem Betrieb die Treue halten. Florian Hengl, in der 4. Generation Geschäftsführer, überreichte im Beisein von WK-Bezirksstellenleiter Julius Gelles und Christian Kauer von der Gewerkschaft Bau und Holz, die Ehren-Medaillen. So wurden Reiterer Mario, Dipl.-Ing. Smöch Bernhard und Pollitzer Maria für 25 Jahre, Manjic Avdija, Mayrhofer Christine, Kraus Christian und Nezirovic Beriz für 30 Jahre und DKFM Kopecek Christian für 35 Jahre von der Firmenleitung geehrt.

© Hengl Mineral V.l.: Florian Hengl, Mario Reiterer (25 Jahre), Bernhard Smöch (25 Jahre), Avdija Manjic (30 Jahre), Christine Mayrhofer (30 Jahre), Christian Kraus (30 Jahre), Beriz Nezirovic (30 Jahre), Christian Kopecek (35 Jahre), Maria Pollitzer (25 Jahre), Christian Kauer von der Gewerkschaft Bau und Holz und Bezirksstellenleiter Julius Gelles