Mitarbeiterehrung Schlosserei Ramharter

Bereits am 21. Dezember 2023 fand in der Schlosserei Ramharter in Weißenalbern, Gemeinde Kirchberg am Walde, eine Mitarbeiterehrung statt. Gerhard Polzer und Johannes Luftensteiner sind bereits seit 20 Jahren in der Firma beschäftigt.

Die Schlosserei Ramharter besteht seit 1897 in 5. Generation und ist vor allem für seine Geländer, Stiegen und Vordachbauten weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Besonders glücklich ist Firmeninhaber Klaus Ramharter über die Tatsache, dass bei seinem aktuellen 15-köpfigen Team seit der Übernahme des Betriebes von seinem Vater Walter im Jahr 2014, nur ein Stamm-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat.

Gemeinsam mit Wirtschaftskammer Bezirksstellenobfrau KommR Doris Schreiber und Arbeiterkammer Bezirksstellenleiter Michael Preissl dankte er den beiden Mitarbeitern für die gute und langfristige Zusammenarbeit im Betrieb.