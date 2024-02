Neue KFZ-Werkstätte in Auersthal

Pünktlich zum Jahresbeginn eröffnet Jungunternehmer Bilgili Osman seine KZF-Werkstätte in Auersthal. Nach seinem Lehrabschluss sammelte er über mehrere Jahre hinweg Erfahrung als Facharbeiter in der Kraftfahrzeugtechnik. Mit Berufserfahrung und Wissbegierigkeit nahm er die Hürde der Meisterprüfung mit gutem Erfolg. Und somit war der Weg frei, um sein eigenes Unternehmen zu gründen. Zu den klassischen Services eines KFZ-Meisterbetriebes werden § 57a Überprüfungen angeboten.

Groß geschrieben wird in seinem Betrieb vor allem die Genauigkeit: „Es geht hier ja um die Sicherheit, da kann man keine Abstriche machen“, so Bilgili. Als nächster Schritt in der Entwicklung des Unternehmens ist die Lehrlingsausbildung ein Thema, „Nur wenn wir selber ausbilden, können wir sicher stellen, dass wir auch genug Fachkräfte haben“. Bezirksstellenobmann Andreas Hager und Bezirksstelleleiter Philipp Teufl gratulierten zu dem erfolgreichen Start ins Unternehmertum und wünschen viel Erfolg.