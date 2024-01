Neue Spitze für „Niederösterreichs Glücksbringer“

Niederösterreichs Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer haben einen neuen Landesinnungsmeister: Mit 1. Jänner hat Matthias Vetiska die Funktion als oberster Interessenvertreter der Rauchfangkehrer von Markus Köck übernommen, der die Landesinnung von 2021 bis 2023 geführt hat. „Unsere Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer sorgen für Sicherheit vor Bränden und sind zugleich Experten in Sachen Heizung, Energieeffizienz und Klimaschutz“, betont Vetiska. „Meine vorrangigen Ziele als Landesinnungsmeister sind es, dieses umfassende Know-how, über das unsere Rauchfangkehrerinnen und -kehrer verfügen, in der Bevölkerung noch stärker bewusst zu machen und damit das Image der Branche weiter zu stärken, sowie das Service der Innung für unsere Mitglieder noch weiter auszubauen.“

Der 50jährige Vetiska führt als Rauchfangkehrermeister einen auf das Jahr 1895 zurückführenden Familienbetrieb in Mank. In der Landesinnung der NÖ Rauchfangkehrer engagiert er sich seit 2013. Zuletzt war er als Landesinnungsmeister-Stellvertreter für den Bereich „Technik und Feuerwehr“ zuständig. Die Landesinnung selbst ist zuletzt in der Kategorie „Luft“ mit dem begehrten Umweltpreis „Energy Globe“ für ihr Projekt zur Zertifizierung der Rauchfangkehrer ausgezeichnet worden. Diese Zertifizierung macht die hohe Qualität der Arbeit der Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer ebenso transparent wie deren Beitrag zur Senkung der CO2-Emmissionen und damit zum Klimaschutz.

Insgesamt sind in Niederösterreich aktuell 141 Rauchfangkehrerbetriebe aktiv. 54 Lehrling befinden sich gerade in Ausbildung.

