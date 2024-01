Heindl eröffnet McDonalds Standort in St Valentin

Wolfgang Heindl betreibt seit vielen Jahren bereits einen McDonalds Standort in Loosdorf und hat vor wenigen Wochen einen weiteren Standort neben der Autobahnabfahrt in St. Valentin eröffnet. St. Valentin hat damit ein internationales Aushängeschild der Systemgastronomie bekommen und wird bereits von den Kunden gut angenommen. Beim Neubau wurde ganz bewusst auf neue ökologische Technologien in der Abwasseraufbereitung und -wiederverwertung gesetzt. Wolfgang Heindl ist Unternehmer mit Leidenschaft und setzt mit seinen Visionen durchaus neue Maßstäbe bei seiner Betriebserweiterung.

© McDonalds V.l.: WK Obmann Gottfried Pilz, Wolfgang Heindl, Karl Tröbinger, WK Leiter Andreas Geierlehner