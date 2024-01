Netzwerk-Event Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer

Die niederösterreichische Wirtschaft ist geprägt von einer „außergewöhnlichen Stärke und einem breiten Mix“, wie Alexandra Höfer, Direktor-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz beim Neujahrsempfang in der Bezirksstelle Amstetten aufzeigten. So kann Pilz trotz herausfordernder Zeiten auf zufriedenstellende Wirtschaftsdaten im Bezirk verweisen.

Unterstrichen wird die wirtschaftliche Aktivität im Bezirk Amstetten auch durch 6.100 Kontakte zu den Mitgliedern, die sich persönlich, telefonisch oder per Mail an ihre Bezirksstelle gewendet haben. Die häufigsten Themen waren nach wie vor die Energiepreise, Förderungen und Unterstützungen sowie die Versorgungslage und die Situation am Arbeitsmarkt.

„Als regionale Interessenvertretung arbeiten wir nicht nur daran, bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Region zu schaffen, es ist auch unser oberstes Ziel, unsere Mitgliedsbetriebe bestmöglich zu servicieren. Die vielen Mitgliederkontakte, die die Bezirksstelle Amstetten im Jahr 2023 verzeichnen konnte, zeigen auch, dass dieses Angebot angenommen wird“, betont Bezirksstellenobmann Pilz.

Stolz ist der Obmann auch auf die vielen Partnerbetriebe im Bezirk, die die mehrjährige WKNÖ-Aktion #ichkauflokal zur Stärkung der regionalen Wirtschaft unterstützen.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Höfer: Service und Know-how vor der Haustür

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer hob die wichtige Rolle der Bezirks- und Außenstellen hervor: „Die Bezirks- und Außenstellen der WKNÖ sind die Service-Nahversorger für Niederösterreichs Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt, kennen die Bedingungen vor Ort. Sie bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Impact-Investor und Business-Angel Michael Altrichter brachte in seiner Keynote Aus- und Einblicke in Zukunftsthemen der Wirtschaft und lieferte zu Energiewende, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz genügend Diskussionsstoff für das anschließende Netzwerken.

Die Bezirksstelle Amstetten ist eine von insgesamt 23 Anlaufstellen der WKNÖ in ganz Niederösterreich, die mit ihrem direkten Draht zu den regionalen Ansprechpartnern für kurze Wege und optimale Lösungen sorgen. So unterstützen sie die Betriebe dabei, in den Regionen die Wertschöpfung zu sichern, für Arbeitsplätze zu sorgen und Lebensqualität sowie Wohlstand in unseren Orten zu schaffen.

Rund 150 Gäste folgten heuer der Einladung der WKNÖ-Bezirksstelle, darunter neben WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer und Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz auch die Vertreter von Behörden und öffentlichen Institutionen.