Neujahrsempfang der WKNÖ Bezirksstelle Baden

Bezirksstellenobmann Peter Bosezky machte einen wirtschaftlichen Rückblick auf das vergangene sowie einen Ausblick auf das neue Jahr: „2023 war für viele Unternehmen ein von Herausforderungen geprägtes Jahr. Hohe Zinsen, Inflation, Kostensteigerungen und der Mitarbeitermangel trotz der aktuellen Konjunktur hatten und haben Auswirkungen auf die Betriebe. Dennoch bleibt die niederösterreichische Wirtschaft zuversichtlich, das zeigen der ungebrochene Gründergeist, die Innovationskraft und Kreativität unserer Betriebe.“ Stolz zeigte sich Bosezky über den erneuten Spitzenplatz der Bezirksstelle Baden bei der Anzahl an Mitgliederkontakten und Gründungsberatungen.

Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt interviewte regionale Kooperationspartner des Triestingtals wie Berndorfs Bürgermeister Franz Rumpler, Leaderregionsobmann Bgm. Josef Balber und Geschäftsführerin Anette Schawerda, Martin Scheuchl-Düller vom RIZup in St. Veit sowie Polydirektorin Michaela Meierhofer. „Auch in einer zunehmend digitalen Zeit ist wichtig, miteinander zu sprechen, sich zu vernetzen und gemeinsam Herausforderungen und Lösungen anzugehen“ sind sich Bosezky und Marquardt einig. So stand auch der Neujahrsempfang unter dem Motto der Vernetzung von Wirtschaft und Institutionen.

Weitere Ehrengäste waren ua: Bezirksbauernkammerobmann Johann Krammel, Martin Scheuchl-Düller vom RIZup, Sabine Wolf von der Jugendinitiative Triestingtal, Wirtschaftsforum Triestingtal Vors. Stv. Franz Haigl, Dir. Michaela Meierhofer PTS Pottenstein, Dir. Birgit Velickovic PTS Kottingbrunn, HLA Baden Adm. Brigitte Pfeffer und Dir. Sonja Happenhofer vom BG Frauengasse, LAbg. a.D. Christa Krathowil

Über 13.000 Kammermitglieder, davon rund 10.600 aktiv. Über 650 Neugründungen. Über 1000 Lehrlinge in über 400 Lehrbetrieben

Hier geht's zur Bildergalerie:

Neujahrsempfang der Bezirksstelle Baden, Fotocredit: Thomas Magyar

© Thomas Magyar V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Sebastian Makoschitz-Weinreich, Badens Bgm. Stefan Szirucsek, StR Petra Haslinger, AMS Baden Leiterin Christina Grill-Eisner, Altenmarkts Bgm. Ökrat Josef Balber, Berndorfs Bgm. Franz Rumpler, AK Baden Leiterin Danja Wanner, LAbg. Bgm. Christoph Kainz, WKNÖ Baden Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt, Kottingbrunns Bgm. Christian Macho, Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, WKNÖ Bezirksstellenobmann Peter Bosezky, LAbg. Helmut Hofer-Gruber, Spartenobmann-Stv. Reinhard Langthaler, Leaderregion Triestingtal GF Anette Schawerda, Weissenbachs Bgm. Johann Miedl, Allands Vzbgm. Gregor Burger, Stadtmarketing Baden Obfrau Ulrike List und Bezirksbauernkammersekretär Bernhard Scharf