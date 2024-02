Netzwerk-Event Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Horn

Die niederösterreichische Wirtschaft ist geprägt von einer „außergewöhnlichen Stärke und einem breiten Mix“, wie Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Horn aufzeigte. So kann Bezirksstellenobfrau Jarmer trotz herausfordernder Zeiten auf aktuell 2.314 aktive Mitgliedsbetriebe verweisen.

„Als regionale Interessenvertretung arbeiten wir nicht nur daran, bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Region zu schaffen, es ist auch unser oberstes Ziel, unsere Mitgliedsbetriebe bestmöglich zu servicieren. Die vielen Mitgliederkontakte, die die Bezirksstelle Horn im Jahr 2023 verzeichnen konnte, zeigen auch, dass dieses Angebot angenommen wird“, betont Bezirksstellenobfrau Jarmer.

Die Bezirks- und Außenstellen der WKNÖ sind die Service-Nahversorger für Niederösterreichs Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt, kennen die Bedingungen vor Ort. Sie bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür.

Die Bezirksstelle Horn ist eine von insgesamt 23 Anlaufstellen der WKNÖ in ganz Niederösterreich, die mit ihrem direkten Draht zu den regionalen Ansprechpartnern für kurze Wege und optimale Lösungen sorgen. So unterstützen sie die Betriebe dabei in den Regionen die Wertschöpfung zu sichern, für Arbeitsplätze zu sorgen und Lebensqualität sowie Wohlstand in unseren Orten zu schaffen.

Der Einladung zum Neujahrsempfang, der unter dem Motto „Wirtschaft trifft Kunst“ stand, folgten rund 140 Gäste. Fotokünstler Reinhard Podolsky präsentierte im Rahmen dieser Veranstaltung seine beeindruckenden großflächigen Landschaftsfotografien, die durch ihre einzigartige Perspektive und meisterhafte Technik die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zogen.